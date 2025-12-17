エジプト出身のタレント、フィフィ（49）が17日、自身のSNSを更新。悪化している日中関係について言及した。台湾有事に関する高市早苗首相の発言を機に日中関係は悪化しており、中国は海産物の輸入停止や日本への渡航自粛などさまざまな対抗策を実施。6日には中国軍機が訓練中に自衛隊機にレーダー照射を行うなど、緊張の度合は高まっている。また、上野動物園（東京都台東区）の双子のジャイアントパンダ、雄シャオシャオと