相席ブロックは大迷惑！――2025年12月16日放送の「情報ライブ ミヤネ屋」（読売テレビ・日本テレビ系）」は激怒した。相席ブロックとは、複数の座席を予約し、出発直前に自分が座る1席だけを残してすべてキャンセルして、周りに他の客が座らないようにする高速バスで横行している悪質行為だ。周囲の座席をキャンセルして1階席を独占した客JRバス関東では、2建てバスの1階部分の10席を予約して、直前に9席をキャンセルして一階を独