セリアをパトロールしていると、シンプルで便利そうなキッチングッズを発見しました。ミニサイズのおろし器で、薬味にも使いやすい代物。しかもこれ、別売りのミニスライサーとスタッキング収納できる優れもの！省スペースで管理できるので、ゴチャ付きがちなキッチン周りがスッキリしますよ。詳しく見ていきましょう♪【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：ベーシック ミニおろし器価格：￥110（税込）サイズ（約）：17.5cm×