アーセナルを7月に退団してから無所属となっていた日本代表MF冨安健洋が、オランダのアヤックス加入で合意したようだ。移籍市場の信頼筋であるジャーナリストのファブリツィオ・ロマーノ氏がおなじみの「Here We Go!」を出して報じている。同氏によると短期契約が成立し、メディカルは16日火曜日に予定されているという。すべてがクリアとなれば、契約書にサインすることになる。冨安は2021年夏にアーセナルへ加入し、加入後まもな