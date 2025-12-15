»¥ËÚ»Ô¤Î½»Âð¤ÇÊìÌ¼¤Î2¿Í¤¬»àË´¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿»ö·ï¤Ç¡¢ËÌ³¤Æ»·Ù¤Ï15Æü¡¢»àÂÎ°ä´þÍÆµ¿¤Ç¡¢Æ±µï¤ÎÂ©»Ò¤Ç²ñ¼Ò°÷À¾Åì±ÑµªÍÆµ¿¼Ô¡Ê53¡Ë¤òÂáÊá¤·¤¿¡£