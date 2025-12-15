スマホ向けゲーム「ポケモンGO」は世界中で圧倒的な人気を誇る。しかし調査会社「Sensor Tower」によれば、日本市場に限ると、後発タイトルの「ドラゴンクエストウォーク」が収益で上回り、“二強の立場”が逆転しているという。なぜ世界王者を抑えて“稼ぐ勝ち組”になれたのか。フリーライターの宮武和多哉さんが、その背景と勝因を分析した――。撮影＝プレジデントオンライン編集部「ドラゴンクエストウォーク」のスタート画面