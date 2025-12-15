分解修理業者のiFixitは、ガジェット修理アプリ「iFixit」を発表しました。 ↑愛用のiPhoneをより長く使えるようになるかも（画像提供／Nicolas Messifet／Unsplash）。 iFixitはiOSやAndroidといったモバイル端末で、すべての修理ガイドを閲覧することができます。さらに、修理の進行状況を管理する「ワークベンチ」や、バッテリーの寿命予測機能、そしてAI修理アシスタント「FixBot」も搭載されています。 アプリではiP