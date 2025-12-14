◇明治安田J1昇格プレーオフ決勝千葉1−0徳島（2025年12月13日千葉市・フクダ電子アリーナ）千葉レジェンドで元日本代表FWの巻誠一郎氏（45）がスポニチに喜びの声を寄せた。テレビ解説のため、古巣がJ1復帰を決めた一戦をスタジアムで生観戦。09年11月8日の川崎F戦（等々力）でのJ2降格決定から5879日が過ぎ、当時の思いや来季への期待などを語った。僕たちが止めてしまったJ1の時間をまた進めてくれる。オリジナル10で