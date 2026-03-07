開幕４戦は２つのPK戦負けを含む４連敗。５試合目で待望の初白星だ。17年ぶりJ１復帰のジェフユナイテッド千葉は３月７日、J１百年構想リーグ地域リーグラウンド（EAST）第５節で柏レイソルとホームで対戦。序盤から押し込まれる展開だったが、粘り強く耐えスコアレスで試合を折り返す。 迎えた後半、48分に津久井匠海の狙いすましたミドルシュートで先制に成功。さらに61分、セットプレーの流れから石川大地が押し込ん