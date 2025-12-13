£Ë£é£î£ç¡õ£Ð£ò£é£î£ã£å¤¬²Î¼ê¡¦£µ£°£Ô£Á¡Ê¼íÌî±Ñ¹§¡Ë¤Ë³Ú¶ÊÄó¶¡¤ò°ÍÍê¤·¤¿¤³¤È¤¬£±£²Æü¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡££±£³Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ö¥í¥ó¥É¥ó¥Ï¡¼¥Ä£Ó£Ð¡×¡Ê¸å£±£°¡¦£°£°¡Ë¤Ç¤Î¥Ó¥Ã¥°¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤È¤Ê¤ë¡£Ä¾ÀÜ¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¼õ¤±¤¿ÅÄÂ¼½ß¤Ï£µ£°£Ô£Á¤Ë¡Ö¥Ð¡¼¥Á¥ã¥ë¥¢¥¤¥É¥ë£Ë£Ð£Ä£Ù¤Ø¤Î³Ú¶ÊÀ©ºî°ÍÍê¡×¤È¤·¤ÆÊó¹ð¡£¤½¤ì¤Ç¤â£µ£°£Ô£Á¤Ï²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥Æ¡¼¥Þ¶Ê¥É¥Ã¥­¥ê¤Îµ­²±¤¬¤è¤ß¤¬¤¨¤ê¡ÖÁÇÄ¾¤Ë´î¤Ù¤Ê¤¤¡×¤È°ì»þ¤Ïµ¿¿´°Åµ´¤Ë¡£¤·¤«¤·