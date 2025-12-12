リヴァプールに所属する日本代表MF遠藤航は数週間の離脱を強いられるようだ。12日、アルネ・スロット監督がクラブの公式サイトを通じ、コメントを残している。リヴァプールでの3シーズン目を戦う遠藤は、今季公式戦8試合の出場で出場時間242分にとどまっており、昨シーズンのように試合を締めくくる“クローザー”としての起用も少なくなっている状況だ。そんななか、遠藤は6日に行われたリーズ戦で1点リードの84分から途中