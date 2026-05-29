小米技術日本（シャオミ・ジャパン）は、ライカと共同開発した新型スマートフォン（スマホ）「Xiaomi 17T Series」の予約販売を5月28日に開始した。ラインアップは「Xiaomi 17T」（価格は8万9980円から）と「Xiaomi 17T Pro」（同11万9800円から）。6月4日に発売する。発売に先立って開催された記者会見では、特にカメラ機能に関してアピールしていた。●76％が感じていた撮影の挫折という課題発表会で特に印象的だったのが、