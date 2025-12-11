８日の地震に伴う避難で店員不在となっていた北海道函館市千歳町の「ローソン函館千歳町店」から、現金が盗まれる被害があったことがわかった。店によると、入り口のガラスが割られ、現金約４０万円がなくなっていた。函館西署が窃盗事件とみて調べている。店によると、津波注意報の発表を受け、店員が店を閉めて避難。９日未明に店に戻ると、自動ドアのガラスが割られており、バックヤードにあった売上金などがなくなっていた