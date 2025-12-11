人気YouTuberのヒカルが9月14日に公開した動画で、「僕たちはオープンマリッジで生きていきます。簡単に言うと、浮気OKになりました」と宣言し、大きな注目を浴びた。同時に批判も呼び、ヒカルのYouTubeチャンネル登録者は、数万〜十数万人がいっせいに離脱したとみられる。オープンマリッジを謳う夫婦関係では、婚姻自体が虚偽のように映るが、人は必ずしも完璧な結びつきを前提に添い遂げるわけではないだろう。そこに打算が