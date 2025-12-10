中国メディア「捜狐」（ウェブ版）が2025年12月10日、中国・成都で開催された卓球混合団体ワールドカップ（W杯）の特集記事を組み、日本代表について、「日本は敗れたとはいえ尊敬に値する」と評価した。日本は決勝で1−8完敗、中国は大会3連覇混合団体W杯は、11月30日に中国・成都で開幕し、12月7日に決勝戦が行われた。日本は、張本智和（トヨタ自動車、22）、松島輝空（木下グループ、18）、戸上隼輔（井村屋グループ、24）、篠