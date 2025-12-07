¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ­»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û ILLIT¡ÖNOT CUTE ANYMORE¡×¤¬12·î5Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿KBS2¡Ø¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥¯¡Ù¤Ç1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£ ¢£¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â¤Ã¤ÈÇ®¿´¤ËÅØÎÏ¤òÂ³¤±¤ëILLIT¤Ë¤Ê¤ë¡×¡ÊILLIT¡Ë ILLIT¤Ï¡Ö¤¤¤Ä¤â±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëGLLIT¡Ê¥Õ¥¡¥ó¥À¥àÌ¾¡Ë¤Î¤ª¤«¤²¤À¡£º£²ó¤Î¥·¥ó¥°¥ë¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿½êÂ°¥ìー¥Ù¥ë¤Î´Ø·¸¼Ô¤ÎÊý¡¹¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÊý¡¹¤Ë¤âËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¤ò¿½¤·¾å¤²¤¿¤¤¡×¤È¤·¤Æ¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â