世界の大手総合旅行ブランド『エクスペディア』は、このほど2025年〜2026年の年末年始における「穴場コスパ海外旅行先＆人気海外旅行先ランキング」を発表しました。それによると、穴場コスパ海外旅行先ランキングは「釜山」、人気海外旅行先ランキングでは、「台北」がそれぞれ1位となりました。【2025〜26年 年末年始】人気海外旅行先ランキングTOP10を見る2024年〜2025年の年末年始における1泊あたりの平均宿泊費と平均航空券代