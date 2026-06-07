何か飲みたい時には【ミスタードーナツ】へ寄りませんか？ 9月下旬までの期間限定で、贅沢感のあるドリンクが登場しています。公式サイトによればどちらも「新感覚フローズンドリンク」とのこと。今回はフルーツフレーバーの氷がベースになった、イチオシのメニューをご紹介します。 溶けはじめ頃に味わうのもおすすめ 飲み歩きやドライブのお供にも良さそうな「シャリ