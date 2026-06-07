東京都中野区長選は７日、投開票が行われ、無所属で現職の酒井直人氏（５４）が当選を確実にした。酒井氏は選挙戦で、子育て支援や教育施策に力を入れた２期８年の実績をアピール。争点となったＪＲ中野駅前の複合施設「中野サンプラザ」の再開発事業については、「次の世代のためにも、新しく建て替えるべきだ」と訴え、支持を広げた。ほかに立候補したのは、いずれも無所属新人で前区議の吉田康一郎氏（５９）、元自動車部