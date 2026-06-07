【新華社フフホト6月7日】中国内モンゴル自治区バヤンノール市ウラド中旗ガンツモッド鎮の牧畜農家で、焼き印入れと駆虫注射のために放牧中の馬を捕まえる作業が行われた。「套馬」と呼ばれる馬上から投げ縄で別の馬を捕まえる手法で、戸主の女性、娜仁図雅（ナレントヤ）さんも参加。途中で乗っていた馬が暴れ出したが、慌てることなく馬をなだめて危険を回避した。一連の動きは、優れた騎手がどのような鍛錬を経てきたかを物