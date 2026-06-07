◆日本生命セ・パ交流戦２０２６ＤｅＮＡ２―４ソフトバンク＝延長１２回＝（７日・横浜）ソフトバンクが今季２度目の延長戦を制し、交流戦４カード連続の勝ち越しを決めた。２―２の延長１２回、この回からマウンドに上がったＤｅＮＡ・山崎に対して先頭の代打・野村が左翼へ二塁打を放った。続く広瀬隆が一塁・筒香のグラブをはじく内野安打を放った。無死一、三塁で打席を迎えた庄子が、初球セーフティースクイズを試み