５月３１日に活動終了した「嵐」のメンバーで俳優の二宮和也が７日、パーソナリティーを務めるＢＡＹＦＭのラジオ「ＢＡＹＮＩＮＯ」（日曜・後１０時）が放送された。５月３１日までは「ＢＡＹＳＴＯＲＭ」の番組名だったが、今回の放送回から「ＢＡＹＮＩＮＯ」として新装開店。番組冒頭では今年芸能活動３０周年を迎えたことをリスナーに祝福され「早いもんですよね。３０年やってるんですから」としみじみ。「世の