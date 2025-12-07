ウクライナのゼレンスキー大統領＝2日、アイルランド・ダブリン（ゲッティ＝共同）【キーウ共同】ウクライナのゼレンスキー大統領は6日、トランプ米政権が提示したロシアとウクライナの和平案について、米国のウィットコフ和平交渉担当特使らと電話で協議したと、X（旧ツイッター）で明らかにした。米ニュースサイト、アクシオスによると、領土問題を巡るロシアとウクライナの隔たりは依然大きく、妥結には至らなかった。ウク