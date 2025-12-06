ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 須坂市のふるさと納税、返礼品のシャインマスカット産地偽装 業者を… 市場 損害賠償 産地偽装 ふるさと納税 長野県 和歌山県 読売新聞オンライン 須坂市のふるさと納税、返礼品のシャインマスカット産地偽装 業者を提訴へ 2025年12月6日 19時16分 リンクをコピーする 長野県須坂市のふるさと納税の返礼品であるシャインマスカットで産地偽装があった問題で、市は５日、偽装を行った返礼品業者「日本グルメ市場」（和歌山県）を相手取り、計約２億５４５８万円の損害賠償を求める訴訟を提起することを明らかにした。市は今月末〜来年１月上旬頃、長野地裁に提訴するという。同日の市議会で提訴に関する議案が提出され、全会一致で可決した。請求額の内訳は、同社による産地偽装で損害を被った費 記事を読む おすすめ記事 報ステ大越健介氏「高市政権の命運にかかわる可能性」維新肝いり定数削減法案の不透明見通しに 2025年12月6日 14時9分 宇都宮ブレックス、新アリーナ構想の計画策定支援へ「ふるさと納税」活用を発表…12月5日正午より募集開始 2025年12月4日 14時58分 兵庫知事減給案、修正へ 漏えい「管理責任」追記 2025年12月1日 18時8分 高市氏ら代表務める政党支部に上限超え献金…企業から１０００万円、収支報告書で判明 2025年12月2日 8時23分 都の税収をさらに地方へ再分配？ 小池都知事が怒りの反論「地方分権に逆行する極めて不合理なもの」「東京を狙い撃ち、成長戦略とは言えない」 2025年12月5日 16時29分