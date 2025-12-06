長野県須坂市のふるさと納税の返礼品であるシャインマスカットで産地偽装があった問題で、市は５日、偽装を行った返礼品業者「日本グルメ市場」（和歌山県）を相手取り、計約２億５４５８万円の損害賠償を求める訴訟を提起することを明らかにした。市は今月末〜来年１月上旬頃、長野地裁に提訴するという。同日の市議会で提訴に関する議案が提出され、全会一致で可決した。請求額の内訳は、同社による産地偽装で損害を被った費