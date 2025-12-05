AWSは、AIエージェントを活用してレガシーコードや古いフレームワークを自動変換し、"技術的負債"を削減する新サービス「AWS Transform Custom」を発表した。○IT予算の約20％にも達する"技術的負債"をAIで解決する「AWS Transform Custom」次々と登場する新しいフレームワークやプラットフォームは、開発を迅速に進める上で現場の負担軽減をもたらす一方で、フレームワークのアップグレード、新しいランタイムバージョンへの移行