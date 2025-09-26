我々が日々何気なく目にしているさまざまなフォント（書体）を、簡単に自作出来てしまうツールがXに投稿され、注目を集めています。紹介されているのは、ブラウザ上で動作する「手書きフォント生成ツール」。紙やスキャナを用意する必要はなく、スマホやタブレットに“直接文字を書き込むだけ”という手軽さが魅力的です。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】このツールでは、アルファベットや仮名などを手書き