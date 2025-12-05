W杯ジャンプ女子個人第6戦で飛躍する丸山希＝ビスワ（共同）【ビスワ（ポーランド）共同】ノルディックスキーのワールドカップ（W杯）ジャンプは5日、ポーランドのビスワで女子個人第6戦（ヒルサイズ＝HS134メートル）が行われ、丸山希（北野建設）は合計237.6点で4位となり、今季初めて表彰台を逃した。1回目は129メートルで3位につけたが、2回目は127メートルで順位を落とした。ニカ・プレブツ（スロベニア）が259.7点で今季