ウクライナのゼレンスキー大統領は1日、ヨーロッパの首脳らと会談をしました。和平案をめぐるアメリカロシアによる協議を前に、結束を示す狙いがあるとみられます。ゼレンスキー大統領は1日、フランスを訪れ、マクロン大統領と会談後、イギリスドイツイタリアなど、ヨーロッパの首脳らとも電話会談を行いました。ロシアとの和平案をめぐり、ウクライナとアメリカが先月30日に行った協議内容について、議論したということです