駅の公衆トイレでクマに襲われた男性 対峙した一部始終を語るFNNプライムオンライン

駅の公衆トイレでクマに襲われた男性 対峙した一部始終を語る

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 群馬・沼田市の駅の公衆トイレで深夜、男性がクマに襲われた
  • 「最初は人間、誰かトイレに向かってるのかなと思った」と当時の状況を説明
  • 男性は10月にも別の場所でクマに襲われており、今回も軽傷で済んだという
