駅の公衆トイレでクマに襲われた男性 対峙した一部始終を語る クマ（動物） 群馬県 時事ニュース FNNプライムオンライン 駅の公衆トイレでクマに襲われた男性 対峙した一部始終を語る 2025年12月1日 17時14分 ざっくり言うと 群馬・沼田市の駅の公衆トイレで深夜、男性がクマに襲われた 「最初は人間、誰かトイレに向かってるのかなと思った」と当時の状況を説明 男性は10月にも別の場所でクマに襲われており、今回も軽傷で済んだという 記事を読む