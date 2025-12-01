【これからの見通し】ドル円の一段の下押しに警戒、日米金利差拡大観測で この後の海外市場では、ドル円相場の一段の下押しに注意したい。きょうの植田日銀総裁の講演および会見では、１２月会合で金利調節について議論されるとした。あくまでも緩和的政策の調整を進めるとのことで、利上げに対するストレスはあまり感じられなかった。円安がインフレに与える負の面についても言及されている。問題はタイミングといった印象だ