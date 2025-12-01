【これからの見通し】ドル円の一段の下押しに警戒、日米金利差拡大観測で
この後の海外市場では、ドル円相場の一段の下押しに注意したい。きょうの植田日銀総裁の講演および会見では、１２月会合で金利調節について議論されるとした。あくまでも緩和的政策の調整を進めるとのことで、利上げに対するストレスはあまり感じられなかった。円安がインフレに与える負の面についても言及されている。問題はタイミングといった印象だ。市場では１月利上げを本線としていたが、ここにきて１２月利上げの可能性も高まっているようだ。債券市場などで利上げを織り込む動きが進んでいる。
一方の米国については、先週までに１２月利下げ観測が高まってきている。現時点でのＣＭＥフェドウォッチでは１２月の２５bp利下げが８７．６％程度織り込まれている。
上記の動向を踏まえて、東京市場では日米金利差が拡大するとの見方が広がり、ドル円相場は156円台割れから155.40付近まで下押しされている。この後の海外市場ではＮＹ勢が市場に本格復帰してくる。米製造業ＰＭＩやＩＳＭ製造業景気指数（11月）などで一段と米利下げ観測が高まるようだと、ドル円相場も一段安となる可能性がありそうだ。
この後の海外市場で発表される経済指標は、フランス、ドイツ、ユーロ圏、英国そして米国などの製造業ＰＭＩ確報値（11月）が予定されている。その他には、トルコ実質ＧＤＰ（2025年 第3四半期）、スイス小売売上高（10月）、英消費者信用残高（10月）とマネーサプライＭ４（10月）、インド鉱工業生産指数（10月）、米ＩＳＭ製造業景気指数（11月）などが予定されている。米ＩＳＭ製造業景気指数は、市場予想４９．０と前回10月の４８．７から小幅に上昇する見込み。
発言イベント関連では、ディングラ英中銀委員の貿易会議出席が予定される程度。ロンドン時間にはスターマー英首相が演説を行う。米金融当局者は１１日までブラックアウト期間が続く。きょうは米サイバーマンデーで、週末から引き続き年末商戦の気分が広がる。
minkabu PRESS編集部 松木秀明