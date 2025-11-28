タレントの王林が２８日放送のＴＯＫＹＯＭＸ「５時に夢中！」にゲストコメンテーターとして生出演。大好きな芸能人の実名を明かす一幕があった。この日の番組では、「５時夢」初出演となった王林の横顔を深掘り。「好きな芸能人は舘ひろしと公言」との項目が提示されると「舘ひろしさんは男の中で一番好きな男で。小学校３年から好きなんですよ」と明かした王林。「小学校３年で初めて舘さんを見て、それからずっと好きで