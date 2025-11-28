女子競歩の岡田久美子が現役引退富士通陸上部は27日、女子競歩の岡田久美子が現役引退すると発表した。本人も同日に自身のXで報告。女子競歩界の第一人者に、仲間から労いと感謝の声が寄せられている。34歳の岡田は日本選手権20キロ競歩で7度優勝。世界選手権は6大会連続で代表入りし、9月の東京大会は20キロで18位だった。五輪は16年リオ五輪から3大会連続で出場。自身のXでは「この度選手としてのキャリアを終えることとなり