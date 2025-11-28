四国学院大学提供 四国学院大学（香川県善通寺市）硬式野球部の新しい監督に、丸亀城西などで春夏通算5回甲子園に出場した香川智彦氏（68）が就任します。12月1日から指導します。 香川さんは香川県多度津町出身です。大学卒業後に寒川、丸亀城西、観音寺中央（現観音寺総合）、英明などの監督を務め、春夏通算5回の甲子園出場を果たしました。2023年に日本高野連の「育成功労賞」を受賞しました。 香川監督から指導を受