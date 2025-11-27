【欧州CLリーグフェーズ第5節】(コメルツバンク・アレーナ)フランクフルト 0-3(前半0-0)アタランタ<得点者>[ア]アデモラ・ルックマン(60分)、エデルソン(62分)、シャルル・デ・ケテラーレ(65分)観衆:59,500人└堂安律が好機演出も…フランクフルトは5分間で痛恨3失点、アタランタに敗れてCL4戦未勝利