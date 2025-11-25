イラストレーター・ナガノ氏が描く、X発の漫画作品『ちいかわ』がついに初映画化決定。タイトルは『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』。2026年夏に公開決定だ。＞＞＞ティザービジュアルやコメントイラストをチェック！（写真3点）ラストレーターのナガノ氏が描くX（旧Twitter）発の漫画作品『ちいかわ』。2020年の連載開始より、ちいかわ、ハチワレ、うさぎなどの個性豊かなキャラクターたちが繰り広げる楽しくて、切なくて、ちょ