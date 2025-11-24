紙でキリとる名場面「PAPER THEATER」シリーズより、人気お絵描き夫婦クリエイター「なつめさんち」とのコラボレーション商品が発売される。なつめさんちは、ツッコミ担当の夫「げん」、個性派ボケ担当の妻「さや」によるお絵描き夫婦クリエイター。画材や描き方に工夫を凝らしたお絵描き動画が人気を集め、漫画家やイラストレーターを目指す学生を中心に、老若男女問わず幅広いファンから支持されている。本商品は、SNSで募集した