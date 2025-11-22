ポスティングシステムでＭＬＢ移籍を目指す今井達也投手（２７）の交渉に影響を及ぼすことになるのか…。?第２の山本由伸??和製リンスカム?として注目される今井をめぐってはヤンキース、メッツ、ジャイアンツ、パドレス、フィリーズなどが獲得に動くと見られるが、そんな中でヤンキースのキャッシュマンＧＭが痛恨の?失態?を演じた。キャッシュマンＧＭは２０日（日本時間２１日）にホームレス撲滅のイベントに参加した際に補