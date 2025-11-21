ÀéÍÕÃæ±û½ð¤Ï£²£±Æü¡¢ÀéÍÕ¸©Á¥¶¶»Ô¡¢¼«¾Î²ñ¼Ò°÷¤ÎÃË¡Ê£²£¶¡Ë¤òµ¶·×¶ÈÌ³Ë¸³²¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤·¤¿¡£È¯É½¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÃË¤Ï£µ·î£²£´Æü¸áÁ°£±£±»þ£µ£°Ê¬º¢¡¢ÀéÍÕ»ÔÃæ±û¶è¤Î¥³¥ó¥Ó¥ËÅ¹¤Ç¡¢¼«¤é¤ÎÇ¢¤òÆþ¤ì¤¿¤ªÃã¤Î¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë£±ËÜ¤òÎäÂ¢Ãª¤ËÊÂ¤Ù¡¢Æ±Å¹Å¹Ä¹¤Ë¾¦ÉÊ¤òÅÀ¸¡¤µ¤»¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¶ÈÌ³¤òË¸³²¤·¤¿µ¿¤¤¡£Ä´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡Ö¤¤¤¿¤º¤éÄøÅÙ¤Î¹Í¤¨¤Ç¤ä¤Ã¤¿¡£»Å»ö¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿»þ´ü¤Ç¤à¤·¤ã¤¯¤·¤ã¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤Ê¤É¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¡££²£¶Æü¸á