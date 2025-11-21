　テレビ朝日デイリースポーツ

「アメトーーク」に伝説のハガキ職人だった芸人が出演 ネットが騒然

by ライブドアニュース編集部

  • 20日放送の「アメトーーク!」に、芸人のブティックあゆみが出演した
  • ハガキ職人として「概念覆す」のラジオネームで無双していた伝説の存在
  • ネットは「お前だったんかい！」「芸人として出てきて大横転」と騒然とした
