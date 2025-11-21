ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース > 「アメトーーク」に伝説のハガキ職人だった芸人が出演 ネットが騒然 アメトーーク! お笑い芸人 テレビ朝日 ネットで話題 エンタメ・芸能ニュース デイリースポーツ 「アメトーーク」に伝説のハガキ職人だった芸人が出演 ネットが騒然 2025年11月21日 15時38分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 20日放送の「アメトーーク!」に、芸人のブティックあゆみが出演した ハガキ職人として「概念覆す」のラジオネームで無双していた伝説の存在 ネットは「お前だったんかい！」「芸人として出てきて大横転」と騒然とした 記事を読む おすすめ記事 ダンディ坂野 ＣＭ出演は今もサンミュージック１位「契約本数は。ベッキーを抜いて…」 2025年11月18日 15時53分 三四郎・小宮 ウエストランド井口のストレスが限界? ロケバスで…藤田ニコル「それは一番ヤバいやつ」 2025年11月17日 6時40分 衝撃的な大きさの若手芸人に千鳥ら絶叫「ででででででけぇぇ！」「この角度デカっ！！」 2025年11月17日 0時0分 和田アキ子 ラジオ生放送のCM中に突然電話をかけた大物「生かどうかも忘れるんですね」 2025年11月15日 15時25分 豊ノ島、湘南乃風ライブで超大物と遭遇！「テンション爆上がり！と言うよりドキッとしました」浜田雅功の言葉に感激！ 2025年11月16日 21時10分