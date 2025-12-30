本日12月30日（火）、『アメトーーーーーーーーーーーーク』年末6時間SPが放送。【映像】最新回はTVerで無料見逃し配信中！年末恒例の「運動神経悪い芸人」では、キャプテン・高橋茂雄（サバンナ）をはじめ、“ドヤ王”後藤輝基（フットボールアワー）、塙宣之（ナイツ）、川島明（麒麟）、“ガチ中のガチ”豊本明長（東京03）、松尾陽介（元ザブングル）、“陶芸家”西田幸治（笑い飯）、池田直人（レインボー）、ガク（真空ジェ