1月22日（木）の『アメトーーク！』では、「NARUTO大好き芸人」が放送される。【映像】最新回はTVerで無料見逃し配信中！今回は、全世界累計2億5000万部以上という発行部数を誇る大人気マンガ『NARUTO-ナルト-』をこよなく愛する芸人たちが集結する。せいや（霜降り明星）、岩井勇気（ハライチ）、生駒里奈、品川祐（品川庄司）、奥田修二（ガクテンソク）、ニシダ（ラランド）、ロジャー（大自然）が、作品の魅力を熱烈プレゼン。