ニューストップ > IT 経済ニュース > 経済総合ニュース > 大阪メトロ、全社員に最大20万円支給へ 「万博一時金」 大阪メトロ 大阪市 中央線 読売新聞オンライン 大阪メトロ、全社員に最大20万円支給へ 「万博一時金」 2025年11月20日 13時3分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 大阪メトロは休職者などを除く全社員への一時金支給を決めた 大阪・関西万博で来場者輸送などに尽力した社員に報いるため 一律に10万円を支給するほか、交通事業本部の社員に10万円を加算する 記事を読む