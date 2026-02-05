EVMJバスが万博採用に内定したのは2021年大阪万博の会場輸送で使われたEVバス。このEVバスは「EVモーターズ・ジャパン（EVMJ）」が取り扱うものでしたが、2025年9月には多数の不具合により、国土交通省による異例の「全台点検」指示を受けました。【画像】これが「バスの墓場」です。画像で見る！（30枚以上）そして大阪・森ノ宮に出現した、これらEVバス134台もの車両が雨ざらしになる「EVバスの墓場」の存在し、いま話題と