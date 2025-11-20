〈小3男子がズボンを脱がされ「お尻の穴にチンチンを」と…母親が語る“加害者の母親”へのいらだちと、悲しすぎる後遺症とは〉から続く北海道に住む小学校3年生のサトルくん（仮名・当時8歳）が、近所の住宅街にある小さな公園内で、中学1年の男子生徒Aから繰り返しわいせつな行為を受ける事件が2021年に起きていた。【写真】加害者から「お尻の穴にチンチン入れさせて」と迫られたトイレ。すぐ側に車道があり、人通りもそれな