祖父母を殺害したとして逮捕された少年の「逆送」を決定です。愛知県田原市の16歳の少年は今年5月、同居していた当時70代の祖父母の首を刃物で繰り返し刺すなどして殺害した疑いで逮捕され、殺人の非行内容で家庭裁判所に送致されていました。名古屋家裁は19日、「強い殺意に基づく一定の計画性を持った残忍非道で極めて悪質な犯行」などと指摘し、保護処分ではなく成人と同じ刑事処分が相当として、検察官に送り返す逆送の