ニューストップ > 国内ニュース > 失職した田久保真紀氏、伊東市長選への出馬を正式表明「チャレンジし… 伊東市・田久保真紀市長の学歴詐称疑惑 田久保真紀 学歴 静岡県 時事ニュース 共同通信 失職した田久保真紀氏、伊東市長選への出馬を正式表明「チャレンジしたい」 2025年11月19日 18時54分 リンクをコピーする 記者会見で静岡県伊東市長選への立候補を表明する田久保真紀前市長＝19日午後、伊東市学歴を巡る問題で失職した静岡県伊東市の田久保真紀前市長（55）は19日、市長選（12月7日告示、14日投開票）に立候補すると正式表明した。市内で記者会見し「伊東の未来について、もう一度任せていただけるのであれば、チャレンジしたい」と述べた。出馬表明は6人目で、混戦による再選挙の可能性が取り沙汰されている。公選法は、首長選での当 記事を読む