イチロー氏が福士加代子さんと対談マリナーズのイチロー氏が19日、株式会社ワコールが展開する「Team CW-X」のイベントに参加した。陸上選手の福士加代子さんと対談し、「トレーニングの量とか強度とか、現役時代よりずっと高いんです」と告白した。イチロー氏は現役を引退後もイチロー選抜「KOBE CHIBEN」を結成し、女子高生と草野球や、高校野球で指導を続けている。そんな中、現役時代よりトレーニングをしていることを明か