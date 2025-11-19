自民党の小野田紀美議員が、週刊新潮の取材に抗議した。10月28日、杉尾英哉議員がこの件に対し、取材を「迷惑行為」とする小野田氏の主張に異議を唱えた。小野田氏は重要な大臣職にあり、国民の知る権利に応えるべきとの意見が強調されている。議員としての自覚と度胸が求められる中、彼女の対応に疑問が呈されている。記事前編は【小野田紀美議員が「週刊新潮」に抗議…政治家の「マスコミ批判」に「マスゴミ」側が思うこと】から