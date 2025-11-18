◇国際親善試合日本−ボリビア（2025年11月18日国立競技場）サッカー日本代表（FIFAランク19位）は18日、国際親善試合でボリビア代表（同76位）と対戦。試合に先立ち、日本代表の先発メンバーが発表された。14日のガーナ戦から7人を入れ替えた。ボリビアはW杯南米予選でブラジル代表に勝利するなど底力があり、来年3月開催予定の大陸間プレーオフ進出を決めている。過去の対戦成績は、日本の2勝1分。▽日本の先発GK早川